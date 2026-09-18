O cantor norte-americano Tyler, the Creator se tornou o principal candidato a estampar a camisa do Barcelona durante o clássico contra o Real Madrid, marcado para o dia 25 de outubro, no estádio Spotify Camp Nou.

A identidade do artista que aparece na camisa passou a ser uma das grandes incógnitas que antecedem cada clássico desde o acordo de patrocínio entre o Barcelona e a Spotify.

Segundo revelou o jornal espanhol "Sport", o Barcelona caminha para escolher Tyler, the Creator, embora o acordo ainda não tenha sido fechado em definitivo e seus detalhes continuem sendo definidos.

Apesar de outras alternativas terem sido discutidas nas últimas semanas, as chances do artista norte-americano cresceram para que ele se torne a principal opção dessa iniciativa.

Caso o acordo seja confirmado, a palavra "GOLF" poderá aparecer na frente da camisa, em referência à marca de roupas GOLF WANG, fundada por Tyler, the Creator, sendo a palavra um dos elementos mais recorrentes nos designs e nas roupas da marca.

Tyler, the Creator tem uma influência ampla nos Estados Unidos que vai além da música, alcançando a moda e as redes sociais, e sua capacidade de gerar debate e mobilizar uma vasta comunidade digital representa um fator de atração para a iniciativa, por meio da qual o Barcelona e a Spotify buscam alcançar um impacto global que ultrapassa a própria partida.

Dentro dessa iniciativa, Drake apareceu na frente da camisa do Barcelona em outubro de 2022, seguido por Rosalía, os Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran e Olivia Rodrigo, e Tyler, the Creator pode ser o próximo nome da lista, ainda que o acordo não tenha sido fechado.