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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Antes do avanço do Ahli, o Hilal prepara uma grande oferta para arrematar Casadó

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M. Casado
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O futuro de Marc Casadó, estrela do Barcelona, segue em aberto, mas caminha cada vez com mais força rumo ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O Al-Hilal se prepara para fazer uma nova tentativa de fechar a contratação de Casadó antes do fim da janela de transferências do verão europeu.

O jornal Sport noticiou, citando o jornal saudita "Al-Yaum", que o Al-Hilal decidiu intensificar seus esforços após ficar claro que Casadó ainda não tomou uma decisão definitiva sobre seu próximo destino.

O jornal afirmou: "O Al-Hilal se prepara para apresentar uma nova oferta pela contratação de Marc Casadó, depois de confirmar que o jogador não decidiu de forma definitiva sobre seu futuro".

O Al-Hilal já havia feito, de fato, diversas tentativas de contratar o jogador, por meio de ofertas de valores próximos aos 30 milhões de euros, mas agora se prepara para apresentar uma proposta maior na tentativa de convencer definitivamente o jogador e o Barcelona.

O Al-Hilal não é o único clube saudita interessado em Casadó, já que o Al-Ahli, de Jidá, também demonstrou interesse no jovem jogador e continua monitorando sua situação.

O Barcelona mantém sua posição, pois não abrirá mão de Marc Casadó por menos de 40 milhões de euros.

Enquanto aguarda a definição de seu futuro, a situação de Casadó ficou mais difícil do ponto de vista esportivo, já que ele passou a estar fora dos planos do time principal, ao lado de outros jogadores cujos destinos futuros também não foram definidos.

Jofre Torrents, Tommy Marqués, Marc Casadó, Héctor Fort, Toni e Gerard Fernández realizaram os treinos afastados do grupo na última terça-feira.

Para o Barcelona, a venda de Casadó tem uma importância dupla: além de resolver o futuro de um jogador que não parece estar entre os planos prioritários do clube, uma negociação de valor próximo aos 40 milhões de euros permitirá ao clube obter receitas importantes e garantir uma margem financeira.

Com o Al-Hilal se preparando para retornar com força às negociações, além do acompanhamento do Al-Ahli à situação do jogador, os próximos dias podem ser decisivos.

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