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Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Antes das quartas de final... Quantos jogadores da Liga Saudita ainda estão na Copa do Mundo?

Campeonato Saudita
Canadá x Marrocos
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EUA

As oitavas de final começam hoje com a partida entre Marrocos e Canadá

O nome da Arábia Saudita continua presente na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, apesar da eliminação precoce da seleção principal, graças aos astros da Liga Roshen.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após terminar em último lugar no Grupo 8 com apenas dois pontos, conquistados no empate com o Uruguai e Cabo Verde, contra uma goleada sofrida da Espanha por 4 a 0.

Após o término da fase de grupos e das 32 partidas, a torcida aguarda ansiosamente o início das oitavas de final, hoje, sábado, com o confronto entre as seleções do Marrocos e do Canadá, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”, as oitavas de final contam com a presença de 12 estrelas da Liga Roshen, representando 7 seleções diferentes.

Liderando essa lista está a seleção de Portugal, com quatro jogadores: Cristiano Ronaldo, João Félix, João Cancelo e Rúben Neves, contra dois jogadores da seleção do Marrocos — o goleiro Yassine Bounou e Marwan Saadane — e os brasileiros Fabinho e Roger Ibáñez.

Copa do Mundo
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Por outro lado, há um jogador de cada uma das quatro nacionalidades: o egípcio Nabil Emad “Dunga”, o inglês Ivan Toney, o mexicano Julián Quionnes e o francês Theo Hernández.

Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2026 contou, no início, com 50 jogadores da Liga Roshen, representando 19 seleções diferentes; no entanto, metade deles era da seleção saudita, que foi eliminada precocemente do torneio.

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