Antes da final da Copa do Mundo... Como Messi deixou o técnico da Espanha em apuros há 22 anos?

No futebol, há confrontos que começam muitos anos antes do apito inicial e cujos detalhes permanecem gravados na memória, independentemente das competições que se sucedam e das mudanças de papéis. Entre essas histórias, destaca-se a que reuniu Lionel Messi e Luis de la Fuente pela primeira vez em 2004, quando um deles era um jovem talento abrindo caminho rumo à glória, enquanto o outro era técnico da equipe juvenil do Sevilla. Vinte e dois anos depois, os dois voltam a se enfrentar, mas desta vez no maior palco do futebol mundial: a final da Copa do Mundo de 2026.

Isso aconteceu em 15 de maio de 2004, quando Luis de la Fuente comandava a equipe juvenil do Sevilla contra o Barcelona na partida de volta das oitavas de final da Copa do Rei Juvenil da Espanha, no estádio “Ministadi”. Naquela época, todos falavam de um garoto de 16 anos chamado Lionel Messi, que começava a se destacar como um dos maiores talentos da academia “La Masia”.

A partida terminou com uma exibição excepcional do jovem astro argentino, que marcou os quatro gols do Barcelona contra o Sevilla, levando sua equipe à vitória e deixando De la Fuente incapaz de encontrar qualquer maneira de pará-lo, em uma das primeiras noites que revelou ao mundo a magnitude do talento do garoto de Rosário.

Depois de mais de duas décadas, os dois se encontram cara a cara mais uma vez, mas o cenário é completamente diferente. Messi se tornou um dos maiores jogadores de futebol da história, enquanto De la Fuente comanda a seleção espanhola, e desta vez eles disputam o título da Copa do Mundo na final marcada para domingo, em Nova York.

O técnico da seleção espanhola relembrou essa história com um sorriso durante a coletiva de imprensa que antecedeu a final e disse: “Conheci Lionel Messi quando treinava a equipe juvenil do Sevilla. Já tinha ouvido falar muito de um garoto chamado Messi. No início, colocamos uma marcação apertada nele, mas, aos 70 minutos, o jogador encarregado de marcá-lo recebeu um cartão amarelo, então decidi substituí-lo. Depois disso, Messi marcou quatro gols em 15 minutos. Desta vez, não vamos colocar uma marcação individual nele, embora eles também vão marcar nossos jogadores”, disse ele, brincando.

E aqueles quatro gols não foram apenas uma partida excepcional, mas sim a continuação de uma temporada impressionante que começou a traçar os contornos de uma nova lenda do futebol. Na temporada 2003-2004, Messi disputou 37 partidas oficiais com as equipes do Barcelona Sub-2 (B), Barcelona Sub-1 (A), Barcelona Sub-3 (C) e Barcelona Sub-2 (B), além de sua primeira participação em um amistoso com o time principal, marcando 35 gols.

Ele também foi uma das principais estrelas da Copa do Rei Juvenil, pois não se contentou com o hat-trick contra o Sevilla, mas marcou mais dois gols contra o Osasuna na partida de ida da semifinal, embora o Barcelona tenha sido eliminado da competição e não tenha conseguido chegar à final, conforme informou o jornal espanhol “Mundo Deportivo”.

Essa temporada marcou o verdadeiro ponto de partida na carreira de Messi, pois não demorou muito para que ele recebesse a primeira convocação para a seleção argentina sub-20, onde disputou duas partidas e marcou três gols, anunciando o início de uma jornada que o levaria ao topo do futebol mundial.

Hoje, vinte e dois anos depois daquele primeiro confronto, os caminhos de Messi e De La Fuente se cruzam novamente. Nenhum dos dois é mais um jogador adolescente sonhando com a glória, nem o outro é mais um técnico de uma academia de juniores. Messi, que consolidou sua posição como um dos maiores jogadores da história do esporte, almeja conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez em sua carreira, enquanto De la Fuente busca levar a Espanha ao seu segundo título mundial.

E a pergunta cuja resposta será revelada na final da Copa do Mundo permanece: será que o técnico da “La Roja” conseguirá vingar-se da derrota por 4 a 1 que ainda está gravada em sua memória, ou será que Messi reescreverá um novo capítulo de uma história que começou há vinte e dois anos?