Ansu Fati, revelação do Barcelona, pode perder clássico com Real por seleção sub-17

A última fase de nacionalização do atacante pode fazê-lo perder o “El Clasico” em outubro

A Copa do Mundo sub-17 pode desfalcar o time principal do . A está trabalhando para convocar Ansu Fati, a mais nova estrela do Barcelona. O problema do possível desfalque é que o jovem perderia o clássico contra o , no dia 27 de outubro.

Ansu Fati, sem dúvida, é o jogador do momento no Barcelona e no futebol espanhol. O jovem atacante demonstrou sente a pressão de jogar com Suárez ou Griezmann e já é o jogador mais jovem a marcar um gol e dá uma assistência na mesma partida em LaLiga, isso sua quarta participação, no jogo contra o .

Seu pai, Bori Fati, já deu andamento aos trâmites para que o jogador de 16 anos possa receber a cidadania espanhola. O técnico da seleção sub-17, Robert Moreno, se pronunciou sobre a Espanha ter o jogador não só nesta categoria, mas nas demais seleções.

Moreno comentou que está trabalhando com a federação espanhola para poder convocar Ansu Fati para o mundial da categoria, que será disputado entre 26 de outubro e 17 de novembro, no . Ou seja, o torneio pode afastar o jovem do Barcelona por cerca de um mês.

Lembrando que o Barça já sofreu com desfalques nesta temporada justamente na posição de Fati, o que possibilitou sua entrada no time nos últimos jogos.