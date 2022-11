Aniversariante, Felipão ganha presente de grego: "Horrível nossa atuação"

Apesar de empatar com o Atlético-GO, Furacão só depende dele para vaga direta na Libertadores

Um dia de festa para Luiz Felipe Scolari, que completou 74 anos, um dia de preocupação para os atleticanos. Mais uma vez, o Furacão não fez uma boa atuação jogando fora de casa e, após estar atrás no placar, buscou o empate, mais uma vez com Terans, que marcou seu 12º gol no Brasileirão. O presente de Felipão pelos 74 anos foi de grego.

"Foi decepcionante, horrível. Temos que explicar novamente que, sem Libertadores, teremos uma dificuldade muito maior no orçamento, fazer cortes", projetou o treinador que em 2023 terá um cargo de gestor de futebol no Furacão.

Mesmo assim, os resultados da rodada ajudaram o Athletico. Com a derrota do América-MG, o Furacão recebe domingo o Botafogo na Arena precisando de uma vitória simples para se manter no G6 e garantir a vaga direta à Libertadores. O treinador cobra mais atitude dos jogadores.

"Temos que ter mais objetivos, mais buscas, mais sonhos e mais atitudes, para que possamos alcançar uma situação melhor para o Athletico. Se não conseguirmos nada, teremos fracassado, embora tenhamos chegado em uma final de Libertadores", disse.

Apesar de ter chegado à final da Libertadores e estar há 27 rodadas no G6, o técnico, que ensaia sua despedida ao lado do gramado no próximo domingo, fez uma autocrítica.

"Eu aponto erros em mim. Se cada um apontar seus erros, corrigisse, iríamos de alguma forma melhorar", destacou Felipão.

Desde sua chegada ao Furacão, Luiz Felipe Scolari comandou o Athetico em 46 jogos. Pegou o time em último na fase de grupos da Libertadores e levou o time à final. Caiu nas quartas-de-final da Copa do Brasil e se mantém no G6 do Brasileirão. Foram 21 vitórias, 14 empates e 11 derrotas.