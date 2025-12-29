Angola x Egito: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Angola e Egito se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 13h (de Brasília), no Stade d'Agadir , em Marrocos, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Já classificado para as oitavas de final da Copa Africana de Nações, o Egito volta a campo em busca de manter o aproveitamento de 100% no torneio. Líder do Grupo B, com seis pontos, a seleção egípcia venceu o Zimbábue por 2 a 1 na estreia e, em seguida, superou a África do Sul por 1 a 0.

Do outro lado, a Angola ocupa a terceira colocação, com apenas um ponto, e precisa da vitória para seguir viva na competição. Se não conseguir a classificação direta em segundo lugar no grupo, ainda tem chances de avançar ao mata-mata como uma das quatro melhores seleções que terminarem em terceiro lugar.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Jonathan Buatu, David Carmo e Tó Carneiro; Beni Mukendi, Show e Fredy; Manuel Benson, Gelson Dala e M'Bala Nzola.

Egito: Mohamed El Shenawy; Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Hossam Abdelmaguid e Mohamed Hamdi; Marwan Attia e Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Mahmoud Trezeguet e Emam Ashour; Omar Marmoush.

Desfalques

Angola

Sem desfalques confirmados.

Egito

Mohamed Hany foi expulso contra a África do Sul e cumprirá suspensão.

Quando é?

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

