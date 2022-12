Ângelo assiste ao Brasil no Qatar e concede entrevista a Ronaldo Fenômeno

Atacante de 17 anos está acompanhando a Copa do Mundo ao lado dos pais e do empresário Rodrigo Alija

O atacante Ângelo, do Santos, viajou ao Qatar para assistir à Copa do Mundo 2022 ao lado dos pais e do empresário Rodrigo Alija. Em meio à viagem, foi convidado para conceder entrevista à Ronaldo TV, canal do ex-craque e agora empresário, que é dono de Real Valladolid e Cruzeiro.

O atacante santista esteve no Lusail Iconic Stadium para assistir à partida entre Camarões e Brasil, pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo, nessa sexta-feira (2), e encontrou Ronaldo Fenômeno.

Ângelo aproveita as férias do futebol brasileiro para assistir à Copa do Mundo. Aos 17 anos — atingirá a maioridade em 21 de dezembro de 2022 —, ele é uma das promessas do Santos nos últimos anos e surge como uma das potenciais estrelas brasileiras para a próxima edição da Copa do Mundo, em 2026.

O jogador tem contrato na Vila Belmiro até 10 de dezembro de 2024 — a última assinatura de contrato aconteceu em dezembro de 2021. Ele tem multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 330 milhões na cotação atual) para o futebol do exterior. Os paulistas receberam proposta de 20 milhões de euros (R$ 104,8 milhões à) do Newcastle em julho, mas descartaram a saída do jogador na ocasião.

Ângelo disputou 46 partidas pelo Santos em 2022, somando 2.659 minutos em campo. No período, foi titular em 31 oportunidades, marcando dois gols e se responsabilizando por oito assistências.