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Wessel Antes

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Anel Ahmedhodzic pode deixar o Feyenoord e retornar à Inglaterra

Mercado da bola
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A. Ahmedhodzic

O zagueiro do Feyenoord Anel Ahmedhodzic desperta o interesse de vários clubes, entre eles o Southampton. É o que informa Fabrizio Romano neste sábado.

Em De Kuip, o defensor de 27 anos tem contrato até meados de 2029. O Transfermarkt avalia Ahmedhodzic em 10 milhões de euros.

O Feyenoord pagou há um ano quase 7 milhões de euros para tirar Ahmedhodzic do Sheffield United.

Agora, o jogador de 24 partidas pela seleção da Bósnia e Herzegovina pode retornar à Championship. O Southampton fez uma aproximação.

Segundo Romano, há vários clubes no mercado por Ahmedhodzic, que parece estar perdendo espaço no Feyenoord.

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Em sua temporada de estreia, Ahmedhodzic ainda entrou em campo 36 vezes pelo Feyenoord. No último domingo, contra o Sparta, ele sequer ficou na lista de relacionados para a partida.

Uma saída no verão parece ser a melhor solução para todas as partes. Ahmedhodzic tem, em parte por seu passado na Inglaterra, um salário elevado no Feyenoord.

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