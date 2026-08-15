Anel Ahmedhodzic pode deixar o Feyenoord e retornar à Inglaterra

O zagueiro do Feyenoord Anel Ahmedhodzic desperta o interesse de vários clubes, entre eles o Southampton. É o que informa Fabrizio Romano neste sábado.

Em De Kuip, o defensor de 27 anos tem contrato até meados de 2029. O Transfermarkt avalia Ahmedhodzic em 10 milhões de euros.

O Feyenoord pagou há um ano quase 7 milhões de euros para tirar Ahmedhodzic do Sheffield United.

Agora, o jogador de 24 partidas pela seleção da Bósnia e Herzegovina pode retornar à Championship. O Southampton fez uma aproximação.

Segundo Romano, há vários clubes no mercado por Ahmedhodzic, que parece estar perdendo espaço no Feyenoord.

Em sua temporada de estreia, Ahmedhodzic ainda entrou em campo 36 vezes pelo Feyenoord. No último domingo, contra o Sparta, ele sequer ficou na lista de relacionados para a partida.

Uma saída no verão parece ser a melhor solução para todas as partes. Ahmedhodzic tem, em parte por seu passado na Inglaterra, um salário elevado no Feyenoord.