Andrés Gómez entra na mira da Premier League, e Vasco avalia possíveis saídas para 2027

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Clubes ingleses demonstram interesse no colombiano, enquanto diretoria cruz-maltina prepara mudanças no elenco para a próxima temporada

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O Vasco já começa a planejar a montagem do elenco para 2027 e pode negociar um de seus principais jogadores. Andrés Gómez entrou no radar de clubes da Premier League, e o Cruzmaltino admite liberá-lo caso receba propostas que atinjam o valor estipulado pela diretoria. Além da possível transferência do colombiano, o clube também avalia a saída de outras peças ao final da temporada, em um processo de reformulação do grupo comandado por Pedro Emanuel.

O Bournemouth é o clube que demonstrou maior movimentação até o momento. A equipe inglesa, que contratou Rayan no início de 2026, já mantém contatos com o Vasco para entender as condições de uma possível negociação. Everton e Nottingham Forest também fizeram sondagens pelo atacante, mas ainda não avançaram para conversas mais aprofundadas. Caso alcance o valor máximo, a transferência poderá representar a segunda maior venda da história vascaína, atrás apenas da negociação de Rayan, por € 35 milhões (aproximadamente R$ 220 milhões).

O Vasco investiu pouco mais de € 4,5 milhões (cerca de R$ 27,8 milhões) para adquirir 60% dos direitos econômicos de Andrés Gómez junto ao Rennes, da França, em janeiro de 2026. Desde então, o colombiano se consolidou como uma das principais peças ofensivas da equipe. Na atual temporada, soma 51 partidas, oito gols e seis assistências pelo clube. O atacante tem contrato com o Cruzmaltino até janeiro de 2031.

Além da possível venda do colombiano, o Vasco também trabalha com a possibilidade de liberar jogadores que não estão nos planos para 2027. A maioria dos nomes envolvidos possui contrato ou empréstimo válido até dezembro. O goleiro Daniel Fuzato, por exemplo, é reserva de Léo Jardim e teve poucas oportunidades em 2026, com apenas três partidas disputadas. Sem conversas avançadas para renovar seu vínculo, a tendência é que deixe São Januário.

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Já o zagueiro Carlos Cuesta, emprestado pelo Galatasaray, chegou a ter boa sequência sob o comando de Pedro Emanuel, mas sofreu uma lesão no quadril que o deixou de fora dos gramados por um longo tempo e não voltará em 2026. Com opção de compra fixada em € 5,75 milhões (cerca de R$ 36,6 milhões), a maior chance é do colombiano voltar para a Turquia.

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No meio-campo, Jair e Tchê Tchê também aparecem entre os jogadores com futuro indefinido. Jair tem contrato até o fim de 2026 e recebeu uma proposta de renovação com redução salarial, mas até o momento da reportagem o jogador e seu estafe não responderam. Tchê Tchê, por sua vez, também tem vínculo até dezembro e ainda não iniciou conversas para uma possível renovação, o que indica que a maior chance é do atleta de 34 anos virar um agente livre em 2027.

Outro nome que dificilmente continuará é Johan Rojas. Emprestado pelo Monterrey, do México, o meia-atacante não conseguiu se firmar na equipe comandada por Pedro Emanuel e não convenceu a diretoria a investir em sua contratação definitiva. O Vasco tem uma opção de compra de US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 20,7 milhões), mas a tendência é que o colombiano retorne ao futebol mexicano ao término do empréstimo.

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Enquanto define o planejamento para a próxima temporada, o Vasco volta a campo neste sábado (14), quando enfrenta a Chapecoense, às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pelo Brasileirão. O confronto é válido por uma partida atrasada da 21ª rodada da competição.