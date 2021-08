Andreas Pereira estreia com gol no Flamengo e esquece torcida pelo Santos: "coisas do passado"

Meio-campista entrou aos 35 do segundo tempo e balançou as redes fechando a goleada sobre o Peixe

Novo reforço do Flamengo, Andreas Pereira teve estreia com estrela. O meio-campista entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo na vitória por 4 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, e anotou o quarto gol, fechando a goleada.

O curioso é que Andreas sempre se declarou torcedor do Santos. Depois do jogo, em entrevista na beira do gramado, ele foi questionado sobre a ligação com o Peixe, mas fez questão de deixar a situação no passado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"É. São coisas do passado (ser torcedor do Santos), temos que deixar para lá. Estou aqui no maior time do Brasil e da América", frisou o jogador.

Mais artigos abaixo

Andreas também comemorou a estreia com gol e disse que imaginava que seria desta maneira.

"Estreia como eu imaginava. Claro, sonhando sempre com gol e fui feliz ali. Estou muito feliz, quero agradecer todo mundo que fez parte para me acomodar, me fazer bem aqui no clube".

Na comemoração, o jogador foi abraçado pelos demais jogadores do elenco, mostrando o bom clima na equipe após mais uma grande vitória sob o comando de Renato Gaúcho.