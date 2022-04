Andreas Pereira avalia retorno ao Manchester United e Ten Hag pode ser fator decisivo

O futuro de Andreas Pereira no Flamengo está cada vez mais incerto. Se uma ala da diretoria é contra o investimento de 10 milhões de euros (R$ 48,5 milhões na cotação atual) no volante mesmo depois do acordo com o Manchester United, o jogador já avalia um retorno ao clube inglês, principalmente depois da chegada do técnico Erik Ten Hag.

A relação de Andreas com Ten Hag é antiga, o volante foi formado no estilo de jogo do treinador, quando trabalharam juntos na base do PSV. Eles também estiveram juntos na equipe profissional do clube holandês. Na ocasião, o técnico era assistente.

Segundo soube a GOAL, quando estava no Ajax, Ten Hag tentou contratar Andreas que, em respeito ao carinho que tem pelo PSV, declinou do convite. Na última semana, conforme trouxe a TNT, John Murtough, diretor esportivo do United ligou para o volante avisando que, caso deseja retornar ao clube, será recebido de portas abertas.

Ainda segundo soube a GOAL, os números e as atuações de Andreas Pereira no Brasileirão e na Copa Libertadores do ano passado foram bem avaliados. Logo, caso o Flamengo desista do negócio ou o próprio jogador opte por voltar à Inglaterra, terá uma nova oportunidade no clube.

Inicialmente, a ideia de Andreas era ficar no Flamengo. O jogador entendia ser o melhor projeto esportivo para a sua carreira e acreditava que, poderia ser importante no clube. Com a chegada de Paulo Sousa, no entanto, o volante perdeu espaço e vê certa incompatibilidade com seu estilo de jogo.

Paulo prefere volantes com mais poder de marcação e mais força física, não à toa João Gomes vem crescendo com o técnico e já é um dos destaques da equipe. Além disso, o português espera a contratação de mais um atleta na posição, com status de titular da equipe.

Enquanto isso, a demora para oficicializar a compra trouxe certo incomodo no staff do atleta e no próprio United, que tem a palavra do presidente Rodolfo Landim, mas vê um movimento interno para que a situação não se concretize. O departamento de futebol segue sendo a favor, mas vice-presidentes de outras pastas se opõem.

Andreas tem pouco mais de dois meses de contrato de empréstimo com o Flamengo, mas as partes vão sacramentar o futuro do jogador antes disso. Há quem garanta que, neste momento, a decisão está mais nas mãos do atleta, que avalia o retorno enquanto o time carioca não se esforça para encerrar a "novela".