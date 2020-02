André Balada morre aos 42 anos; relembre gols, times e mais informações

Com passagens por clubes como Atlético Mineiro, Internacional e Palmeiras, o atacante teve uma trajetória marcada por polêmicas extra-campo

Nesta quinta-feira (6), o ex-jogador de futebol André Neles, conhecido popularmente como André Balada, foi encontrado morto aos 42 anos, vítima de infarto fulminante.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Além dos gols, o atacante se notabilizou pela vida conturbada fora dos gramados. Durante parte de sua trajetória no futebol, como revelou à UOL em 2019, o atleta teve problemas com drogas: em certo momento, se considerou viciado em cocaína.

Mais times

Durante sua passagem pelo , em 2004, André se converteu evangélico e deixou os problemas com drogas para trás: na mesma entrevista concedida para o portal, o atacante revelou que estava limpo fazia mais de 11 anos. Aposentado, se tornou cantor gospel, com a alcunha de "André Sossegado".

Assim, a Goal preparou uma matéria relembrando a trajetória do ex-jogador no futebol e os times por onde passou. Confira!

Um resumo de sua trajetória do futebol

Nascido em Patrocínio, cidade do interior de Minas Gerais, começou sua trajetória no Uberlândia, time de cidade vizinha a sua terra natal. Em 1999, com 21 anos, se destacou no Villa Nova-MG e atraiu a atenção do Atlético Mineiro.

No , viveu um dos grandes momentos de sua trajetória no futebol. Ficou apenas um ano e meio no clube, mas superou qualquer expectativa: estreou em julho de 1999, contra o modesto Itaúna, pelo . Fez bons jogos e ganhou reconhecimento da torcida.

Em 2000, ganhou um espaço maior: o Galo voltou à Libertadores depois de quase 20 anos distante da competição, em virtude do vice-campeonato no Brasileirão de 1999, e teve em André uma peça importante de reposição, dando uma assistência crucial para Marques nas oitavas de final.

Na Mercosul daquele ano, foi o artilheiro do Atlético na edição, com cinco gols, na campanha do time que terminou nas semi finais. Marcou um de seus gols mais famosos contra o naquela competição, nos acréscimos, no La Bombonera, para dar o empate ao Galo.

Vendido ao por dois milhões e meio de euros, André nunca mais conseguiu alcançar o mesmo patamar: não conseguiu jogar em e foi emprestado a várias equipes.

No , em 2003, foi bem, mas já começava a ter problemas no extra-campo. Depois de grande partida contra o pelo Brasileirão, quando fez dois gols e deu a vitória de virada ao , teve seu contrato de empréstimo rescindido pelos problemas que o marcaram.

Depois, chegou ao , para a disputa da , mas não ganhou muitas oportunidades com Jair Picerni, ficando na reserva do então garoto de 19 anos Vágner Love. Sua fama de baladeiro já era conhecida, e o treinador se defendeu afirmando que não poderia confiar no jogador.

Em entrevista concedida ao UOL, André afirmou que jogar pelo Palmeiras foi a grande chance desperdiçada de sua trajetória no esporte: não conseguiu atuar muito e se viciou de vez nas drogas. "Fumava, cheirava e bebia", declarou o atacante. Chegou a contar que pensava que iria morrer, tamanho o seu vício naquele momento.

No entanto, a redenção chegou: no ano seguinte, em passagem pelo Figueirense, André foi levado para a igreja pelo companheiro Gustavo. Se converteu e parou com as drogas, mas continuou sofrendo com lesões dentro de campo. Foi campeão cearense com o em 2005, marcando cinco gols, mas, depois de empréstimo mal-sucedido com o Al-Ettihad, da Arábia, nunca mais jogou por um time grande.

Ganhou dois campeonatos do interior, com o Barueri, em 2008, e o -SP, em 2010, além de ter rodado por vários clubes menores do futebol brasileiro. Em 2007, recebeu uma proposta da federação de futebol do Guiné Equatorial: $200.000 dólares, além de um adicional de $10.0000 por partida, para se naturalizar guineense e defender a seleção africana.

Faleceu hoje André Neles, que ficou conhecido como André Balada. Carismático como poucos, foi um dos heróis do Torneio do Interior de 2010 pelo @botafogofsa. Deixa muitas saudades! Meus sentimentos aos amigos e familiares. 🙁 — Francisco De Laurentiis (@f_delaurentiis) February 6, 2020

Pela Guiné Quatorial, atuou em dez partidas e marcou quatro gols, dois deles pelas eliminatórias africanas da de 2010.

Se aposentou em 2017 com 39 anos no Alecrim-RN, para se dedicar de vez à música, encerrando sua trajetória no esporte como uma história de superação: deixou o mundo das drogas, se recuperou e continuou sua vida.