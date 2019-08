Grato pelo passado, Love reencontra o Palmeiras mais corintiano do que nunca

O atacante, que já foi campeão brasileiro pelo Alvinegro, vive grande fase pelo Corinthians em 2019

Vagner Love é um dos principais personagens deste x , marcado para às 19h de domingo (02). Afinal de contas, o grande destaque do neste momento começou profissionalmente no Palmeiras. De lá para cá, muita coisa mudou.

Revelado pelo Alviverde, Love foi uma das grandes sensações do futebol brasileiro em 2003, quando ajudou o Palmeiras a ser campeão da . Deixou o clube, em 2004, como ídolo antes de iniciar sua longa passagem pelo futebol russo, onde teve idas e vindas para o – uma delas, a primeira, justamente pelo , que durou menos tempo e não terminou bem, com o atleta deixando o clube após ser agredido por torcedores em 2009.

SE Palmeiras 2003 (Vagner Love) pic.twitter.com/Btrm2qQfTv — Matheus Pasmanter (@OficialTheus_) April 17, 2018

Aquelas agressões colocaram um ponto final na relação entre o atacante e a camisa alviverde. No ano seguinte, Love teria no a equipe com a qual mais se identificou no Brasil... até que veio o Corinthians. Em 2015, o atacante foi anunciado depois de duas temporadas no futebol chinês e ajudou o time a ser campeão brasileiro. A entrega, raça e, claro, gols, ajudaram a criar uma sintonia com a Fiel torcida.

Esta sintonia segue em alta em 2019, assim como o futebol de Love. Apesar dos 35 anos, o jogador demonstra um fôlego de garoto em campo. Não é apenas, como acontecia mais vezes nos tempos de Palmeiras, uma referência. Apesar dos oito gols marcados, o jogador também tem sido destaque por buscar dar um toque a mais de criatividade no setor ofensivo – justamente o maior problema no elenco montado por Fábio Carille.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Na última quinta-feira (01), por exemplo, pela primeira vez no ano, fez dois gols em um único jogo, deixando sua marca na vitória por 2 a 1 sobre os uruguaios do Montevideo Wanderers, pela . Além dos tentos, deixou o gramado como jogador que mais criou chances para o Timão [foram quatro, segundo a Opta Sports].

Dentre as passagens pelo Palmeiras até começar a construir a sua história como ídolo corintiano, muita coisa mudou para Love: passou a sair mais da área, não tem mais as tranças coloridas. O que se mantém, contudo, é a gratidão em relação ao Alviverde: um respeito que não o impede de estufar as redes do adversário deste domingo.

“Eu sou muito grato por ter começado no Palmeiras, por ter chegado ao futebol profissional jogando lá, só que já passou. Hoje vivo outra história, meu coração é totalmente corintiano. Não cuspo no prato que comi, porque lá foi onde eu pude ir para fora do País, conquistar títulos, , mas hoje eu estou muito feliz de estar no Corinthians, vivendo essa fase”, disse o atacante.