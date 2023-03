Anderlecht x Villarreal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Conference League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (9), pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio; veja como acompanhar na internet

Anderlecht e Villarreal se enfrentam na tarde desta quinta-feira (9), às 14h45 (de Brasília), no Lotto Park, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de perder para o Genk no Campeonato Belga, o Anderlecht concentra sua forças para a disputa do mata-mata da Conference League, depois de eliminar o Ludogorets nos play-offs. A equipe de Brian Riemer não terá desfalques para o duelo

Do outro lado, o Villarreal ocupa a sexta posição do Campeonato Espanhol, com 37 pontos conquistados. A equipe terminou a fase de grupos da Conference League liderando o Grupo C, com 13 pontos.

Prováveis escalações

Escalação provável do Anderlecht: Verbruggen; Vertonghen, Sardella, Debast e Murillo; Verschaeren, Ashimeru e Refaelov; Dreyer, Amuzu e Raman. Técnico: Brian Riemer

Escalação provável do Villarreal: Pepe Reina; Foyth, Raúl Albiol, Cuenca e Mojica; Capoue, Dani Parejo e Manu Trigueros; Chukwueze, Yéremy Pino e Gerard Moreno. Técnico: Quique Setién.

Desfalques

Anderlecht

Sem desfalques confirmados.

Villarreal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?