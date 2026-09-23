O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, enviou uma forte mensagem de apoio ao seu ex-jogador Vinícius Júnior, ao afirmar que as críticas que ele vem recebendo no Real Madrid não mudarão o fato de que ele é um dos maiores craques do mundo.

As declarações de Ancelotti foram feitas durante uma entrevista exclusiva concedida ao jornal "Times of India", à margem da turnê de amistosos que a Seleção disputa sob seu comando na Austrália, na Índia e em Singapura, como preparação para os próximos compromissos.

Em resposta a uma pergunta sobre a queda de rendimento de Vinícius e as duras críticas que ele vem sofrendo em Madri, Ancelotti afirmou com confiança: "Ele pode não estar em seu melhor momento agora, mas a qualidade de Vinícius é indiscutível. Ele fez, por exemplo, uma atuação incrível na Copa do Mundo. Como jogador, ninguém consegue estar em plena forma o tempo todo".

E acrescentou o experiente treinador: "Ele é um jogador incrível, um dos melhores do mundo. Tenho certeza de que estará em seu melhor momento nas próximas partidas. Minha confiança nele é total".

Ancelotti revelou os contornos de seu projeto de longo prazo com a seleção brasileira, ao afirmar que esses amistosos não são apenas exibição, mas sim um verdadeiro laboratório para descobrir talentos.

E disse: "Estas partidas são extremamente úteis porque, em geral, nos dão a oportunidade de observar jogadores diferentes. Meu objetivo é observar jogadores que não conheço bem, e isso vai me ajudar a escolher a escalação para as competições oficiais. Temos uma geração incrível de jogadores que participaram das Copas do Mundo de 2018, 2022 e 2026".

Ancelotti explicou que a Confederação Brasileira trabalha na construção de uma fase de transição planejada, afirmando: "Estamos trabalhando na construção de uma nova geração de jogadores, temos uma base sólida que conquistamos na Copa do Mundo, e agora estamos focados na preparação para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030".

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Sobre o seu método de trabalho e sua comissão técnica, o treinador italiano soltou uma surpresa ao dizer: "Monitoramos semanalmente entre 60 e 70 jogadores aptos a se juntar à seleção nacional, buscamos em todos os lugares: na Europa, na Rússia e na Arábia Saudita. Os jogadores brasileiros estão em todos os lugares, e nossa missão é não deixar nenhum talento sem acompanhamento".