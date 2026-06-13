Ancelotti tuíta antes do confronto contra o Marrocos: Vamos viver este momento com alegria e entusiasmo

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, enviou uma mensagem aos torcedores dos sambistas antes do confronto contra o Marrocos, que acontecerá nas próximas horas, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti escreveu em sua conta na rede “X”: “A estreia na Copa do Mundo à frente da seleção brasileira é uma grande responsabilidade e uma honra imensa. Vamos viver esse momento com alegria e entusiasmo, pois é uma etapa muito especial na minha carreira. Vamos lá, Brasil!”.

A seleção brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Vale lembrar que a seleção brasileira é a primeira experiência internacional na carreira repleta de sucessos de Ancelotti com clubes, e, portanto, ele fará sua estreia em uma Copa do Mundo.



