Ancelotti: Troco ideias com Mourinho e ele fará um excelente trabalho no Real Madrid

O veterano treinador italiano Carlo Ancelotti afirmou que mantém há muito tempo uma relação muito boa com José Mourinho, técnico do Real Madrid, destacando a troca constante de ideias e mensagens entre eles.

As declarações de Ancelotti, comandante da seleção do Brasil, foram feitas durante sua visita à sede do clube merengue nesta quinta-feira, para verificar as condições dos jogadores brasileiros que defendem o Real Madrid antes da aguardada data Fifa.

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Sobre sua relação com Mourinho, Ancelotti disse em declarações à imprensa: "Uma relação muito boa, e é assim há muito tempo. Tenho uma relação excelente com ele, trocamos ideias e mensagens. Estou muito feliz com a presença dele aqui e com a sua capacidade de tirar proveito deste grande clube, que é o Real Madrid, que ele conhece muito bem".

E prosseguiu o ex-treinador da equipe merengue: "José é um grande treinador e, aliás, tenho certeza de que fará um trabalho muito bom aqui".

Quanto à sua visão sobre o início desta era com Mourinho, Ancelotti declarou: "Vejo como muito boa. Acredito que ele enfrentou algumas dificuldades na primeira partida. Pouco a pouco, a equipe jogou melhor na segunda partida, e foi um grande jogo contra a Sociedad. Agora começam os confrontos importantes: a partida contra o Betis (amanhã, sexta-feira, pela La Liga) e o início da Liga dos Campeões da Europa".

Ancelotti concluiu dizendo: "Acredito que a equipe está bem preparada, com as novas contratações que oferecem muito e vão acrescentar muito ao time. Acredito que será uma grande temporada para o Real Madrid".

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