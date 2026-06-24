Ancelotti sobre a situação de Neymar: “Ele já está andando!”

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, revelou a situação de Neymar, estrela da equipe, que ficou de fora das duas primeiras rodadas da fase de grupos da Copa do Mundo por não estar em condições de jogar.

A seleção brasileira se prepara para disputar sua terceira partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 contra a Escócia, após a meia-noite, na esperança de garantir a liderança do grupo, no qual ocupa a primeira posição com 4 pontos, à frente do Marrocos pelo saldo de gols, enquanto a Escócia ocupa o terceiro lugar com 3 pontos.

Espera-se que Neymar esteja na lista de convocados para a partida e pode até entrar em campo após se recuperar de uma lesão na panturrilha. Esta será sua primeira participação com a Seleção há dois anos e meio, após a grave lesão no joelho sofrida contra o Uruguai. Apesar das críticas que recebeu em seu país, o meia-atacante está em uma forma física muito melhor.

Carlo Ancelotti confirmou, em entrevista coletiva: “Neymar está pronto, treinou bem esta semana, se preparou bem para a partida e está apto a jogar com seus companheiros. Estamos muito felizes com o seu retorno”.

O técnico brincou sobre a forma física do grande astro, dizendo: “É claro que, graças às suas habilidades, ele pode ajudar a equipe. Ele é capaz de jogar 90 minutos mesmo caminhando! Neymar está em boa forma física e treina com dedicação... Estou muito satisfeito com ele”.