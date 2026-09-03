Ancelotti: o Real Madrid me transformou de treinador em torcedor

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção do Brasil, afirmou que o Real Madrid representa para ele o lar, a família e tudo, destacando que viveu um período maravilhoso e tem memórias incríveis no clube.

Durante uma visita para acompanhar a situação dos jogadores brasileiros do clube merengue, Ancelotti declarou nesta quinta-feira: "O Real Madrid é o lar, a família e tudo. Vivi um tempo maravilhoso aqui e tenho memórias incríveis".

E acrescentou: "Deixei de ser treinador para me tornar torcedor do Real Madrid, e um dos mais entusiasmados. Sempre que o Real Madrid joga, sento na frente da televisão para assistir".

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E Ancelotti acrescentou, explicando o motivo de sua presença na sede do Real: "Estou aqui em um papel duplo, como técnico da seleção brasileira, e também de forma particular para dar as boas-vindas e voltar a um lugar onde passei muito tempo, e para encontrar os jogadores brasileiros que atualmente estão se recuperando. Foi uma manhã bonita".

No mesmo sentido, o ex-técnico de Milan e Bayern de Munique publicou, em sua conta oficial no Instagram, uma foto reunindo-o com os jogadores brasileiros do Real (Endrick, Vinícius, Militão e Rodrygo), comentando: "Manhã produtiva de trabalho com os nossos jogadores em Valdebebas. Um reencontro especial com a grande família madridista. Obrigado a vocês por todo esse amor e apoio".

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