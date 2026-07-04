Ancelotti: “Não sou idiota... e esse é o único técnico qualificado para me dar conselhos”

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, criticou as vozes que questionaram suas habilidades como técnico durante a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o que publicou o jornal britânico “Mirror”, a resposta de Ancelotti veio depois que ele foi alvo de críticas após a vitória pouco convincente da seleção brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção brasileira foi obrigada a reverter o placar, que estava em desvantagem de um gol, graças aos gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, no segundo tempo.

Vários torcedores, nas redes sociais, consideraram que o desempenho da seleção brasileira sob o comando de Ancelotti foi marcado por “rigidez” e “falta de perigo”, alertando que esse estilo de jogo poderia levar à eliminação da Seleção do torneio.

Ancelotti é conhecido por sua extrema calma, tendo ganhado o apelido de “O Padrinho” durante sua passagem pela Espanha; ele raramente perde a paciência, e suas equipes raramente sofrem derrotas.

No entanto, o técnico italiano pareceu incomodado quando questionado sobre sua capacidade de extrair o melhor da seleção brasileira, que conta com grandes talentos, mas que às vezes passa por períodos de instabilidade.

Ancelotti, cuja equipe se prepara para um confronto decisivo contra a Noruega nas oitavas de final em Nova York, disse: “Na Itália dizem que todos os homens querem ser treinadores e todas as mulheres, arquitetas”.

E acrescentou: “Não sei se entendo de futebol ou não, mas ninguém tem o direito de me julgar sobre isso. A única certeza é que comandei mais de 1.400 partidas”.

E continuou: “Isso pode não ser suficiente para entender de futebol, mas certamente representa uma grande experiência. Só há uma pessoa que comandou mais partidas do que eu: Alex Ferguson, que tem mais de 2.000 partidas”.

E acrescentou: “Aceito conselhos de todos, mas a única pessoa que realmente está qualificada para me dar conselhos é Alex Ferguson”.

E concluiu: “Tenho 100% de certeza de que não sou um gênio, mas, ao mesmo tempo, tenho 100% de certeza de que não sou um idiota”.