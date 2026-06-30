Ancelotti: Não quebrei minha promessa com Neymar... e este é o motivo pelo qual o acordo foi cancelado

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, preferiu manter Neymar da Silva no banco de reservas durante todo o emocionante confronto contra o Japão na Copa do Mundo de 2026, apesar de todas as expectativas e do acordo prévio com o próprio jogador.

A decisão do técnico italiano gerou dúvidas entre a torcida, mas Ancelotti se pronunciou para revelar os bastidores e explicar que foi o desenrolar da partida que mudou tudo.

A comissão técnica do Brasil havia traçado um plano claro para colocar Neymar da Silva em campo entre os minutos 60 e 65, com base em um acordo prévio com o próprio jogador, mas o desenrolar da partida mudou os planos.

Ancelotti disse, em declarações após a partida: “Não quebrei minha promessa com Neymar. Estávamos esperando o momento certo para colocá-lo em campo, e o plano era entre os 60 e os 65 minutos, mas a equipe estava empatada e dominando completamente, e eu não quis quebrar o equilíbrio tático que havíamos alcançado”.

O técnico italiano acrescentou: “A seleção brasileira manteve o equilíbrio no segundo tempo e melhorou o desempenho depois de empatar o placar, o que a levou a manter a mesma escalação, sem substituições”.

A partida teve o Brasil em desvantagem no início, antes de empatar e, em seguida, garantir a vitória com um gol decisivo nos últimos instantes contra o Japão.

Ancelotti concluiu elogiando a profundidade do elenco brasileiro: “Temos um banco de reservas forte e várias opções, e isso nos dá soluções para todos os cenários”.