O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, não poderá contar com Lucas Paquetá nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega. O meia está fora de ação devido a uma lesão na coxa. Além disso, é improvável que Raphinha esteja em condições de jogar a tempo.
Paquetá foi forçado a sair de campo durante a partida das oitavas de final contra o Japão. Um grande revés para Ancelotti, que normalmente escala o meio-campista ofensivo como titular.
Endrick entrou em campo no lugar de Paquetá, o que torna provável que o atacante do Real Madrid também seja titular no jogo de domingo à noite (22h) contra a Noruega.
Se o Brasil chegar às quartas de final, ainda não se sabe se Paquetá poderá jogar nessa fase. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que, de qualquer forma, tudo será feito para que isso aconteça.
“Ele passará por um tratamento intensivo sob supervisão da comissão médica da Seleção Brasileira, com o objetivo de retornar rapidamente à Copa do Mundo”, informou a CBF.
Além disso, é improvável que Raphinha participe da partida contra a Noruega. O craque do FC Barcelona sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a partida da fase de grupos contra o Haiti e ficou de fora do jogo contra o Japão.
De acordo com a ESPN do Brasil, Ancelotti está considerando preparar Raphinha para uma possível partida nas quartas de final.
“É improvável que Raphinha entre em campo no domingo contra a Noruega. Na verdade, ainda não está claro se Raphinha fará parte da convocação de Carlo Ancelotti”, afirma a ESPN.
Na ausência de Raphinha, Rayan, atacante de 19 anos do AFC Bournemouth, teve a chance de atuar na posição de ponta direita contra o Japão.