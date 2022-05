Ancelotti defende Bale de críticas e afirma: "Faz parte da história deste clube"

Gareth Bale pode estar de saída do Real Madrid após nove anos com o clube, além do período de empréstimo ao Tottenham nesse meio tempo. O treinador Carlo Ancelotti espera, no entanto, que o jogador saia ovacionado pela torcida, a qual não tem uma boa relação com o atleta há um bom tempo.

O atleta de Gales teve muitas lesões nos últimos anos pelo Real Madrid e seu condicionamento físico não está em 100%, e por isso é frequentemente vaiado pela torcida dos Blancos. Nas últimas duas temporadas, Bale, de 32 anos, foi de pequenas lesões à diferentes problemas musculares, que o deixaram fora de campo em muitas oportunidades.

Apesar disso, o treinador da equipe afirmou que o jogador faz parte da história e deve ser notado por isso: "Não é importante se ele joga, o importante é que Bale faz parte da história deste clube. Ele sempre estará na memória dos torcedores do Real Madrid. Ele escreveu alguns grandes capítulos, temos que reconhecer isso.”

Ao longo dos nove anos em que esteve no Real Madrid, Garteh Bale somou 258 partidas, 106 gols marcados e 18 títulos conquistados, sendo eles: quatro Champions League, quatro Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeia, três Campeonatos Espanhol, três Supertaças da Espanha e uma Copa do Rei.

Além dos números, Bale foi quem fez os dois tentos finais do duelo de 2018, contra o Liverpool na final da Liga dos Campeões, incluindo um lindo gol de bicicleta, que deram o título ao Real Madrid. A final se repete no dia 28 de maio, e o atleta de Gales poderá ser uma opção no banco de Ancelotti, com a chance de se redimir e fazer as pazes com a torcida.