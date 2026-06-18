Ancelotti decide se Neymar vai jogar contra o Haiti

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, confirmou a participação de Neymar na partida da Seleção contra o Haiti, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, na madrugada do próximo sábado.

A Seleção Brasileira busca conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, após o empate positivo por 1 a 1 na primeira rodada da fase de grupos.

A rede brasileira “Ge Globo” informou que Neymar não viajará para a cidade de Filadélfia com a delegação da Seleção para disputar a partida contra o Haiti.

Neymar continuará seu programa de recuperação em Nova Jersey e não participará da segunda partida do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo.

Neymar se dedicará a aprimorar a fase final de sua recuperação, treinando atualmente em duas sessões.

A comissão técnica da seleção brasileira considera que é preciso ter cautela e não deseja apressar o retorno de Neymar, para não prejudicar sua recuperação; por isso, sua participação na partida contra a Escócia também continua em dúvida.