Ancelotti aparece no treino do Real Madrid: qual o motivo?

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, apareceu em Valdebebas nesta quinta-feira, onde o Real Madrid se preparava para a partida contra o Real Betis, marcada para amanhã, sexta-feira, pela LaLiga.

De acordo com o jornal "Marca", o treinador italiano recebeu os jogadores do time antes do início dos treinos e dirigiu uma saudação especial a Endrick, Rodrygo e Militão, que ele acompanhou de perto durante os treinos, já que eles treinaram separadamente do grupo para completar seu período de recuperação.

Não foi uma visita passageira. Os três jogadores são peças fundamentais da seleção brasileira, comandada pelo próprio Ancelotti, e por isso o treinador quis se certificar pessoalmente do estado de saúde deles, poucas semanas antes da próxima data Fifa.

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Na última Copa do Mundo, em que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega, o treinador italiano não teve outra opção a não ser contar com Endrick, já que Rodrygo e Militão sofriam com lesões de longa duração cujos efeitos ainda persistem.

Mourinho fez questão de dar as boas-vindas a Ancelotti e o acompanhou no campo de treinos para cumprimentar os jogadores.

A relação entre Ancelotti e o Real Madrid comandado por Mourinho vai além de um mero vínculo institucional. Há duas semanas, o próprio treinador português fez referência ao seu colega italiano quando foi questionado sobre Endrick em uma coletiva de imprensa, insinuando a excelente relação que os une.

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Mourinho ressaltou a amizade que agora facilita a comunicação fluida entre o clube e a seleção brasileira.







