Ancelotti admite trabalho insuficiente na seleção e rebate críticas de Romário: "Fala muito"

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Italiano reconhece necessidade de evolução do Brasil após derrota para o Japão, defende o processo de renovação e projeta equipe mais competitiva no futuro

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Carlo Ancelotti reconheceu que seu trabalho à frente da seleção brasileira ainda não atingiu o nível esperado e respondeu às críticas de Romário nesta segunda-feira (16). Em entrevista coletiva antes do amistoso contra Singapura, o treinador italiano fez uma autocrítica sobre o desempenho da equipe, mas também rebateu as declarações do ex-atacante, que pediu sua saída do comando do Brasil. O técnico ainda avaliou a derrota por 3 a 2 para o Japão e projetou o último compromisso da seleção em 2026.

Ancelotti destacou a importância dos amistosos para a equipe nacional e afirmou que existe uma grande responsabilidade em representar o país. Depois do resultado negativo diante dos japoneses, o italiano avaliou que o Brasil não merecia sair de campo derrotado e ressaltou a evolução do adversário nos últimos anos.

"Os jogos amistosos significam muito. Porque há sempre muita expectativa em torno da nossa seleção. É muito importante para nós demonstrar um bom comportamento em campo. Nós temos um país inteiro atrás da gente, e a gente tenta fazer nosso melhor jogo. Eu acho que, se você perde um jogo, claro que você não fica feliz, ainda mais quando você não merece perder. Nós pensamos que não merecemos perder o jogo (contra o Japão)", afirmou.

Ao analisar o próprio trabalho, o treinador não escondeu a insatisfação com o estágio atual da seleção brasileira. Ancelotti ressaltou que gosta de comandar a equipe, mas reconheceu que precisa apresentar resultados melhores para devolver ao Brasil o protagonismo no futebol mundial.

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"É um novo trabalho. Eu gosto muito do que estamos fazendo. A avaliação do meu trabalho é que não é o suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais, porque gosto de estar aqui, gosto de estar na seleção, e quero melhorar, fazer mais, para que a seleção volte a ser competitiva, porque há muito tempo essa seleção não é competitiva. Eu quero, porque gosto de estar aqui, fazer mais, para que a seleção seja mais competitiva no mundo", analisou.

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As declarações de Romário também foram abordadas na entrevista coletiva. O tetracampeão mundial criticou publicamente o trabalho de Ancelotti, dizendo em suas redes sociais que "ninguém aguenta mais" o italiano como treinador da seleção. Sem evitar o assunto, Ancelotti reconheceu o direito do ex-jogador de manifestar sua opinião, mas respondeu em tom provocativo ao comentar as críticas.

"Existe a liberdade de expressão de cada um. Vocês [jornalistas], que fazem esse trabalho, conhecem muito bem que, em um país democrático, existe liberdade de expressão e cada um pode opinar. Romário opina como todos. É um direito opinar. Para mim, penso que ele pode dizer mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que o Romário fala muito, e é um direito dele", disse.

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Sobre a preparação para o confronto com Singapura, Ancelotti afirmou que pretende aproveitar a partida para observar novos jogadores e identificar os pontos que precisam de ajustes.

"Vamos fazer testes também amanhã, e não tem problema nenhum se o resultado decepcionar. Neste momento, temos que avaliar o que estamos fazendo bem e o que temos que melhorar. Alguns aspectos do jogo contra o Japão mostraram o que temos que melhorar, sobretudo no aspecto defensivo muito mais do que no ofensivo. Acredito que o jogo contra o Japão foi um bom jogo ofensivo. Tivemos oportunidades, mobilidade na frente, bom movimento da bola. Temos que nos organizar um pouco mais no aspecto defensivo", explicou.

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"Mas o caminho é correto, e vamos ter, no futuro, uma seleção muito forte", concluiu.

O italiano demonstrou confiança na evolução da equipe e afirmou que acredita no caminho escolhido pela comissão técnica para reconstruir a seleção. Brasil e Singapura se enfrentam nesta terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, no último compromisso da equipe em 2026. Suspenso, Ancelotti não poderá comandar o time à beira do campo e será substituído pelo auxiliar Francesco Mauri.