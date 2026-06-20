Ancelotti: A Escócia deu trabalho ao Marrocos... e a vaga do Konya não está garantida

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, recusou-se a dar uma garantia definitiva de que continuará contando com Matheus Cunha na posição de atacante de ponta, apesar de ele ter marcado dois gols no primeiro tempo da partida contra o Haiti.

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na madrugada de sábado, na segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Cunha entrou no time titular no lugar de Igor Thiago, depois de ter entrado como reserva aos 61 minutos da partida da primeira rodada do Brasil, que terminou empatada em 1 a 1 contra o Marrocos.

Na coletiva de imprensa sobre a partida contra o Haiti, o técnico italiano respondeu sucintamente quando questionado se Konia manteria sua posição como atacante de ofício, dizendo: “Talvez isso aconteça”.

Ancelotti acrescentou, explicando sua visão técnica: “Acho que a posição em que Koné atuou foi excelente para criar problemas para a defesa adversária. Ele conseguiu dar passes em profundidade de maneira magnífica, e sua localização foi perfeita para ser eficaz na linha de frente”.

O técnico da Seleção continuou: “Essa pode ser uma opção em aberto. Discutimos esse assunto ontem; não quero uma identidade tática fixa e rígida, e talvez façamos a mudança na próxima partida”.

A seleção brasileira lidera a tabela do grupo com quatro pontos, à frente da seleção marroquina pelo saldo de gols, após a vitória dos Leões do Atlas sobre a Escócia, que tem três pontos, por 1 a 0, na manhã desta sexta-feira.

A seleção escocesa entra na partida da próxima quarta-feira, em Miami, defendendo suas chances de permanecer na competição, mas Ancelotti enfatizou que está focado na visão mais ampla e nos objetivos maiores de sua equipe.

A esse respeito, Ancelotti afirmou: “Não estamos pensando em eliminar a Escócia, mas sim em apresentar um bom desempenho e melhorar nosso nível, e vamos analisar a partida”.

Ancelotti concluiu: “Se conseguirmos garantir a liderança do grupo, isso será extremamente importante para o futuro, por isso queremos nos preparar bem para esse confronto. A Escócia tem suas características e pontos fortes, pode criar problemas e causou dificuldades ao Marrocos hoje; por isso, precisamos nos concentrar no jogo, manter a calma e a serenidade, e continuar trabalhando para evoluir e melhorar”.