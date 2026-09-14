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Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

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Analista madridista: Yamal é quatro níveis inferior a Mbappé

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Falta pouco mais de um mês para conhecermos o novo vencedor da Bola de Ouro, enquanto a disputa pelo prêmio se concentra cada vez mais entre Lamine Yamal e Kylian Mbappé. 

A cerimônia está marcada para o dia 26 de outubro, em Londres, e, neste momento, os dois jogadores despontam como dois dos principais candidatos a conquistar o troféu.

Em entrevista à rede «Movistar+», o jogador do Barcelona afirmou possuir os argumentos que o credenciam a vencer o prêmio, graças à sua temporada com o clube catalão e com a seleção espanhola, e disse: "Os dois melhores jogadores do mundo são o Mbappé e eu, mas acredito que este ano mereço a Bola de Ouro".

O jornal Sport noticiou que o analista madrilenho Edu Aguirre expôs sua opinião no programa El Chiringuito sobre a comparação entre os dois jogadores.

Aguirre disse: "Gosto do Yamal cada vez mais. Ele é jogador do Barcelona e eu torço pelo Real Madrid, mas é um garoto de quem gosto, e a cada dia gosto mais dele. É um garoto diferente".

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Além disso, Aguirre reconheceu que Yamal já está de fato entre os melhores jogadores do mundo, mas estabeleceu uma grande diferença quando a comparação chega ao jogador francês, ao afirmar: "É evidente que ele está entre os melhores jogadores do mundo, mas está quatro degraus abaixo do Mbappé".

O jornalista insistiu que o atacante do Real Madrid continua claramente superior ao restante dos jogadores quando o assunto é apenas o nível individual. 

Ele considera que há outras comparações que podem ser mais equilibradas ao se falar do jogador do Barcelona, mas a coisa muda quando a comparação é com Mbappé.

Edu Aguirre citou dois nomes cujo debate, em sua visão, poderia fazer sentido, e disse: "Aqui pode existir um debate sobre quem foi melhor este ano no nível individual, Raphinha ou Lamine. Esse é um debate legítimo. Ou se Olise foi melhor que Lamine, mas se você está falando do nível individual, Mbappé supera o restante dos jogadores por três ou quatro degraus".

Parece que o analista do programa não tem qualquer dúvida quanto à sua posição, pois disse: "Gosto muito do Lamine, gosto muitíssimo dele, mas o Mbappé é o melhor jogador do mundo. Ele é superior por uma larga margem".

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