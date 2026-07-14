A seleção da Espanha garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo após vencer a França, vice-campeã da última edição, por 2 a 0.

Os dois gols dos Matadores foram marcados por Mikel Oyarzabal, em pênalti, e Pedro Porro.

O crédito pela marcação do pênalti para a Espanha vai para Lamine Yamal, que chegou antes de Lucas Dini à bola, forçando este último a cometer uma falta boba ao acertar sua perna dentro da grande área.

Durante o programa “Chiringuito Inside”, apresentado por Josep Pedrerol, foi analisada a jogada envolvendo Yamal e Deni, e entre os participantes do debate estava Edu Agiri.

O jornal “Sport” publicou as declarações de Agüero no programa, nas quais ele afirmou: “O gol é atribuído a Yamal”.

Agüero não hesitou em afirmar que “foi o Lamine quem criou essa jogada sozinho. Não foi uma finta dele, mas a bola estava sob o controle de Dini, e, em uma fração de segundo, Yamal decidiu antecipar-se ao adversário para chegar à bola, em vez de esperar pelo contato que o faria cair dentro da área. O que ele fez foi fantástico”.

Naquele momento, Fran Jarido comentou dizendo que “esse pênalti se parece com o que vemos nos jogos de futebol dos bairros populares”, ressaltando que o craque do Barcelona demonstrou grande inteligência ao lidar com a jogada.

Um dos aspectos que mais chamou a atenção foi o fato de Lucas Dini ter saído da jogada sem receber cartão amarelo, apesar de ter cometido o pênalti; no entanto, o ex-árbitro Rafa Guerrero esclareceu que isso “está em total conformidade com as regras do jogo”.

Ele confirmou, nesse contexto, que a decisão de não mostrar o cartão amarelo foi correta, afirmando: “É apenas um pênalti”.