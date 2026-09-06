Analista espanhol explode: árbitros do VAR estão de tocaia contra os gols do Real

O jornalista espanhol Tomás Guasch ironizou o nível da arbitragem no Campeonato Espanhol nesta temporada, após a derrota do Real Madrid para o Betis por 1 a 0.

A rede Defensa Central publicou as declarações de Guasch, feitas durante uma conversa com o produtor de conteúdo Ricardo Ramos Nieira, no YouTube, na qual ele disse: "Em cada gol do Real que não vem de um chute de 40 metros, eles revisam os lances no VAR e buscam um pretexto para anulá-lo. Deve haver alguém cuja única função seja acompanhar os gols do Merengue".

E acrescentou: "Eles revisam os lances... revisam dois ou três lances até encontrarem que o jogador estava em posição de impedimento. Eu te digo que eles não anulariam esse gol se fosse de outro time... e a coisa segue assim, lance após lance, até que no fim encontrem um passe em que o jogador esteja adiantado".

Guasch é um dos poucos jornalistas que ainda continuam a criticar o caso Negreira.

Guasch referiu-se ao lance de impedimento de Carlos Espí diante do Real Betis, ocorrido aos 87 minutos após um belo cabeceio.

Espí havia recebido um passe de Vinícius pela ponta direita, e o gol foi validado com a aprovação de Hernández Hernández, o árbitro de campo, enquanto Iglesias Villanueva era o responsável pela tecnologia do VAR, mas foi a tecnologia do árbitro de vídeo que anulou o gol de Espí minutos depois.

E acrescentou Guasch: "Agora você tem uma pessoa lá em cima, e não sei quantos assistentes ao lado dela, e três ou quatro telas à frente... não pode haver erro. Não, eles dizem 'ele interpretou'... parem de interpretar, parem de torcer a linguagem dessa forma, e de falar sobre zonas cinzentas, intensidade do contato e força excessiva... tudo isso é uma distorção da realidade".

O jornalista, colaborador da rádio Cadena Cope e colunista do jornal El Debate, afirmou: "Eles agem de má-fé, e disso eu tenho absoluta certeza".

E prosseguiu: "Você tem à sua frente o seu adversário esportivo, e depois você tem os maiores inimigos, que são essas pessoas, especialmente os homens do VAR, não é? Quando eu digo os comandos do VAR, essa é a verdade".

E, claro, Guasch também não se calou sobre o pênalti que Kylian Mbappé desperdiçou, depois que Marc Bartra entrou na área antes de o atacante francês cobrar a penalidade.

O jornalista disse, criticando duramente o nível da arbitragem: "Eles não mandam repetir o pênalti porque não querem".

E acrescentou: "A pessoa que está lá em cima já sabe o que tem que fazer, e eles inventaram uma regra... violaram a regra internacional, e, além disso, a coisa contraria o bom senso".

Em seguida, entrou nos detalhes da jogada, dizendo: "Bartra... ele influencia na jogada? Sim, porque é ele o jogador que chega para impedir ou atrapalhar o chute de Mbappé, e portanto... ouça-me bem... vocês disseram há um mês que era pênalti e que devia ser repetido, então por que interferem neste caso?".

Guasch encerrou sua fala com uma afirmação categórica sobre quem detém o verdadeiro poder nos jogos do Campeonato Espanhol, dizendo: "Quem tem a decisão na arbitragem, então? A pessoa que está na tecnologia de vídeo, e ponto final. Nada mais do que isso".

Guasch havia ocupado anteriormente o cargo de vice-editor-chefe do jornal As, e também trabalhou como colunista do jornal Marca.