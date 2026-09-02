O jornalista espanhol Dani Senabre atacou Raúl Asencio, jovem astro do Real Madrid, exigindo que a diretoria merengue expulse o jogador imediatamente.

Asencio foi condenado por cometer um crime contra a segurança no trânsito, por dirigir sob efeito de álcool, tendo recebido uma multa financeira, além da suspensão de sua carteira de motorista por 8 meses.

O jornal Sport publicou o comentário de Senabre durante sua participação no programa Rubénmartinweb, no qual demonstrou sua profunda indignação com as atitudes de Asencio.

Senabre disse: "Se dependesse de mim, esse jogador não vestiria a camisa do Real Madrid novamente, isso é totalmente claro".

O jornalista espanhol acrescentou que o que aconteceu foi grave o suficiente para causar um acidente trágico e, por esse motivo, medidas proporcionais à gravidade do episódio devem ser tomadas.

E enfatizou: "Ele nunca mais jogaria no meu time. Eu o afastaria da equipe. Levo esse tipo de coisa muito a sério. A pessoa que ultrapassa em quatro vezes o índice permitido de álcool, sim, está dirigindo de forma imprudente".

E destacou: "Dirigir dessa maneira o transforma, dentro do possível, em uma máquina de matar, mas felizmente ele não cruzou com ninguém em seu caminho. Se eu estivesse no lugar de Florentino Pérez, ele não jogaria de novo".

E esclareceu: "A questão também é simples, porque ele não é o astro do seu time, como é o caso de Mbappé, embora todos devam ser tratados com igualdade, e a situação seria diferente, mas Asencio tem antecedentes".

E concluiu: "Asencio prejudica a imagem do Real Madrid. Há empresas que demitem funcionários por causa de um único tuíte, ou por causa da maneira como se vestem".

O Real Madrid havia aberto um processo disciplinar contra Raúl Asencio por causa do ocorrido, de acordo com o que estabelecem os regulamentos internos do clube merengue.

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