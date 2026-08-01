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Amrouche detona a esperada contratação defensiva no Ahly

Mercado da bola
Zamalek SC x Al Ahly
Zamalek SC
Al Ahly
Premier League
H. Ammouta
A. Musrati
Nantes x Red Star
Nantes
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Ligue 2
Egito
Marrocos
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O marroquino põe fim à polêmica

O marroquino Houcine Ammouta começou a traçar os contornos do seu projeto com o Al Ahly do Egito, depois de tomar uma decisão definitiva sobre um dos nomes cogitados para reforçar o setor defensivo durante a janela de transferências de verão, fechando as portas para uma negociação que despertava interesse dentro do clube.

Houcine Ammouta, o novo treinador do Al Ahly, definiu sua posição sobre a contratação do líbio Ali Youssef, zagueiro do Nantes da França, durante a atual janela de transferências de verão.

O Al Ahly havia anunciado a nomeação de Ammouta como treinador da equipe principal de futebol, sucedendo o dinamarquês Jess Thorup, para comandar o "Gigante Vermelho" na nova temporada, que apresenta grandes desafios em âmbito nacional e continental, com destaque para as competições do Campeonato Egípcio, da Copa do Egito e da Copa das Confederações Africanas.

O site "Le360 Sport" marroquino informou que Houcine Ammouta, de 56 anos, rejeitou a ideia de contratar Ali Youssef para reforçar a defesa do Al Ahly durante o mercado de verão.

O site acrescentou que o jogador demonstrou grande receptividade a uma transferência para as fileiras do Al Ahly, mas Ammouta não ficou convencido do negócio e não demonstrou entusiasmo para concretizá-lo, o que afastou consideravelmente Ali Youssef de vestir a camisa vermelha durante o atual verão.

Ligue 2
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Houcine Ammouta possui uma trajetória de treinador de destaque, ao longo da qual conquistou diversos sucessos, tendo levado a seleção marroquina de jogadores locais a conquistas relevantes, além de ter passado por vários dos mais destacados clubes árabes, entre eles o Wydad de Marrocos, o Al Sadd do Catar e o Al Jazira dos Emirados Árabes, somando-se a isso o comando da seleção da Jordânia, para agora prosseguir com um novo desafio à frente da direção técnica do Al Ahly.

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