O marroquino Houcine Ammouta começou a traçar os contornos do seu projeto com o Al Ahly do Egito, depois de tomar uma decisão definitiva sobre um dos nomes cogitados para reforçar o setor defensivo durante a janela de transferências de verão, fechando as portas para uma negociação que despertava interesse dentro do clube.

Houcine Ammouta, o novo treinador do Al Ahly, definiu sua posição sobre a contratação do líbio Ali Youssef, zagueiro do Nantes da França, durante a atual janela de transferências de verão.

O Al Ahly havia anunciado a nomeação de Ammouta como treinador da equipe principal de futebol, sucedendo o dinamarquês Jess Thorup, para comandar o "Gigante Vermelho" na nova temporada, que apresenta grandes desafios em âmbito nacional e continental, com destaque para as competições do Campeonato Egípcio, da Copa do Egito e da Copa das Confederações Africanas.

O site "Le360 Sport" marroquino informou que Houcine Ammouta, de 56 anos, rejeitou a ideia de contratar Ali Youssef para reforçar a defesa do Al Ahly durante o mercado de verão.

O site acrescentou que o jogador demonstrou grande receptividade a uma transferência para as fileiras do Al Ahly, mas Ammouta não ficou convencido do negócio e não demonstrou entusiasmo para concretizá-lo, o que afastou consideravelmente Ali Youssef de vestir a camisa vermelha durante o atual verão.

Houcine Ammouta possui uma trajetória de treinador de destaque, ao longo da qual conquistou diversos sucessos, tendo levado a seleção marroquina de jogadores locais a conquistas relevantes, além de ter passado por vários dos mais destacados clubes árabes, entre eles o Wydad de Marrocos, o Al Sadd do Catar e o Al Jazira dos Emirados Árabes, somando-se a isso o comando da seleção da Jordânia, para agora prosseguir com um novo desafio à frente da direção técnica do Al Ahly.