Amoura se aproxima do Campeonato Francês em transferência surpreendente

O clube francês Nice está próximo de concretizar uma forte contratação ofensiva nas últimas horas do mercado de transferências, após avançar nas negociações para a contratação do internacional argelino Mohamed Amoura, atacante do Wolfsburg da Alemanha, em um movimento que pode dar ao time um grande reforço ofensivo antes do fechamento da janela de transferências.

De acordo com o que noticiou a rede francesa "Foot Mercato", as últimas horas testemunharam um progresso notável nas negociações entre o Nice e as partes envolvidas na transferência de Amoura. Apesar de o negócio ainda não ter sido definido de forma definitiva, as negociações caminham em uma direção positiva.

O movimento do Nice ocorre depois que o clube reforçou seu setor ofensivo com a contratação de Gauthier Hein e a chegada de Elye Wahi por empréstimo, com opção de compra por 15 milhões de euros. No entanto, a diretoria do clube ainda busca uma nova adição ofensiva e vê em Amoura a opção capaz de dar ao time mais velocidade e perigo diante do gol.

O interesse do Nice em Amoura é considerado surpreendente em grande medida, sobretudo porque o nome do atacante argelino, que disputou 48 partidas internacionais pela seleção de seu país, não figurava com força nos cálculos do mercado de transferências francês no período anterior, antes de as negociações se acelerarem de forma notável.

Amoura, de 26 anos, possui boa experiência no futebol europeu, após ter se transferido para o Campeonato Alemão no verão de 2024 por empréstimo, antes de assinar um contrato definitivo com o Wolfsburg um ano depois. Na última temporada, marcou 8 gols e deu 3 assistências em 33 partidas, apesar da temporada difícil de seu time.

O desejo do Nice de contratar o atacante argelino ocorre em meio à concorrência de outros clubes, já que tanto Udinese quanto Olympique de Marseille já haviam demonstrado interesse em contar com seus serviços, o que torna a definição do negócio na etapa final do mercado uma corrida contra o tempo.

Amoura possui atributos ofensivos que se ajustam às necessidades do Nice, entre os quais se destacam a velocidade e a capacidade de finalizar de longas distâncias, além da eficiência diante do gol, qualidades que o tornaram uma das principais armas da seleção argelina nas eliminatórias africanas de classificação para a Copa do Mundo, após marcar 10 gols.