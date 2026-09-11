Rúben Amorim, técnico do Milan, afirmou que o astro da seleção norte-americana Christian Pulisic está triste por não ter jogado, mas terá alguns minutos no confronto contra a Lazio amanhã, pelo Campeonato Italiano.

Amorim, treinador do Milan, comentou o próximo confronto da equipe, no sábado, diante da Lazio, no Campeonato Italiano, durante coletiva de imprensa realizada na sexta-feira.

Amorim disse: "A Lazio é uma equipe que tem muita velocidade. São extremamente agressivos e possuem uma identidade clara".

Amorim explicou: "Eles constroem o jogo com quatro jogadores e três meio-campistas. E a contratação de Frattesi foi um negócio excelente, pois lhes deu muito avanço no último terço. Também têm dois pontas excelentes no trato com a bola, e contam com um novo atacante. Estão confortáveis após conquistar três vitórias. Perderam na Copa, depois começaram a temporada com muita força. O futebol é engraçado assim".

A Lazio conquistou três vitórias em suas três primeiras partidas no Campeonato Italiano.

Amorim prosseguiu: "Gattuso é um dos ídolos do Milan, e acredito que a imagem dele seja muito importante para a nossa equipe neste momento".

O treinador do Milan continuou: "O talento não é tudo. A paixão que ele tinha ao jogar futebol, e a ferocidade, são o que precisamos repetir na nossa forma de jogar. Às vezes, mais do que talento, o que nos faltou nos últimos anos foi essa paixão. Ele é um exemplo excelente para a nossa equipe e para o nosso momento atual".

O astro da seleção norte-americana Pulisic não jogou um minuto sequer nas partidas oficiais desta temporada, mas Amorim explicou que ele voltará a jogar amanhã, embora ainda não esteja claro se será titular.

Amorim declarou: "Acredito que vocês verão Pulisic; não sei se ele vai começar como titular ou entrar em campo vindo do banco de reservas. Acredito que ele jogará ao menos alguns minutos agora, e eu gosto do Pulisic".

Amorim continuou: "O Pulisic está irritado neste momento porque tem zero minutos, e eu gosto disso. Gosto dessa característica nos jogadores da minha equipe. Mas ele está pronto para jogar. Não se esqueçam de que ele sofreu uma lesão, depois uma contusão no primeiro treino, então ele parou e voltou".

O treinador português completou: "Não importa se você é um grande jogador. Eu não deixo de fora jogadores que estão rendendo bem para escalar qualquer outro jogador do mundo. Esse é o meu jeito de viver, e é assim que vou encerrar a minha carreira".

Amorim acrescentou: "O Pulisic é muito importante para nós. Depois da pausa, teremos oito semanas com três partidas por semana. Acredito que eles vão se cansar de jogar, então haverá tempo para todos. O Pulisic é muito importante para nós e vai disputar muitas partidas, mas vocês precisam entender o contexto e o histórico, e por que faço as coisas do jeito que faço. Vocês vão vê-lo esta semana, e não vão sentir tanto a falta dele".

O treinador do Rossoneri continuou: "Não vou dizer quem vai jogar. O Pulisic está treinando bem; o Saelemaekers está rendendo de forma excelente. E o Hutchinson está recuperando o condicionamento físico. Nas três últimas partidas, os reservas que entraram mudaram o rumo do jogo. Seremos uma equipe forte".

Amorim manterá o esquema de jogo 3-4-2-1, mas o treinador do Rossoneri ainda não definiu seus titulares no meio-campo ofensivo.

Amorim disse: "Rabiot é um jogador que atua mais de área a área, e não está acostumado a jogar entre as linhas; ele prefere o confronto direto no jogo, mas é excelente próximo à área".

Amorim prosseguiu: "Ele consegue marcar, e em algumas partidas você quer ter isso na equipe. Loftus-Cheek joga com o pé direito, mas pode atuar ali. Ele pode ser mais feroz, e estar presente na partida durante os 90 minutos e não apenas por cinco minutos, depois sumir e voltar. O Saelemaekers também possui características excelentes para jogar ali, assim como o Pulisic, que joga com o pé direito e pode render muito bem entre as linhas".

Um dos jornalistas perguntou a Amorim se Luka Modric não permite que o Rossoneri pressione os adversários de forma contínua, algo com que Amorim pareceu concordar.

O treinador do Milan disse: "Às vezes ele não tem capacidade de pressionar em cada jogada. Mas há o outro lado, que é o fato de ele controlar o ritmo da partida de forma excelente".

E concluiu: "Se há algo de que esta equipe precisa, é entender como jogar com a bola. Neste momento, o Modric entende isso melhor do que os outros. Como treinador, preciso escolher o que mais quero da equipe. Às vezes deixamos um pouco a desejar sob pressão, mas com a bola temos maior controle. A minha mensagem para a equipe é: se tivermos que deixar a desejar em algo, que seja sem a bola; já com a bola, precisamos ser bons ou muito bons".



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