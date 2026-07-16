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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Amigo de Messi coloca o Chelsea em maus lençóis com a torcida inglesa

L. Messi
E. Fernandez
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
England
EUA

O que aconteceu depois da batalha entre a Argentina e os ingleses?

A vitória histórica da Argentina sobre a Inglaterra, por 2 a 1, provocou uma enxurrada de críticas da torcida inglesa contra o Chelsea na rede social “X”, devido a um comportamento que alguns consideraram um insulto à seleção dos “Três Leões”.

Os ingleses caíram na armadilha de Lionel Messi e seus companheiros, já que o placar indicava uma vantagem de 1 a 0 para eles, antes que o “Tango” conseguisse marcar dois gols em apenas 7 minutos, com assistências do lendário jogador do Barcelona.

Leia também... Messi explode: “Ninguém nos poupou... e que se irrite quem quiser!”

O primeiro gol foi marcado por Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, com um chute forte aos 85 minutos do segundo tempo, o que levou a conta do “Blues” a publicar uma foto dele durante a comemoração.

Essa atitude provocou uma reação veemente da torcida inglesa nos comentários, que consideraram o gesto um insulto à seleção e uma falta de patriotismo.

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França crest
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Poucos minutos depois, o tuíte foi excluído, para evitar confrontos maiores ou sofrer uma punição disciplinar, por exemplo, especialmente porque a derrota foi amarga.


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