América-RN x Aparecidense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Duelo envolve briga contra o rebaixamento e sonho distante por classificação à fase final

América-RN e Aparecidense se enfrentam na noite desta segunda-feira (21), às 20h (de Brasília), na Arena das Dunas, pela 18ª rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

O América-RN joga pela vida nesta reta final de Série C. A equipe ocupa atualmente a 18° posição, dentro da zona de descenso à Série D, com 18 pontos, vem de vitória sobre o lanterna, Pouso Alegre, por 2 a 0, e quer chegar a mais três pontos, que podem significar a permanência na divisão, ao fim do campeonato.

Do outro lado, a Aparecidense chega embalado, com quatro jogos de invencibilidade, saindo do Z-4 e ocupando hoje o meio da tabela, em 13°. As chances de classificação são bem pequenas, mas a ideia é lutar até o fim. E isso, evidentemente, demanda uma vitória neste domingo.

Prováveis escalações

América-RN: Renan Bragança; Buiu (Luan Sales), Jean Pierre, Alan Ferreira e João Lucas; Vinicius Paulista, Rodriguinho e Elvinho; Matheuzinho, Wallace Pernambucano e Álvaro (Rafinha). Técnico: Dado Cavalcanti.

Aparecidense: Pedro Henrique; David, Vanderley, Léo Rigo e Rodrigues; Ferreira, Guilherme Nunes, Genilson e Robert; Jackson e Calyson. Técnico: Hemerson Maria.

Desfalques

América-RN

O América-RN não possui desfalques divulgados.

Aparecidense

A Aparecidense também não.

Quando é?