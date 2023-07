América-RN x Manaus ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (9), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV

América-RN e Manaus se enfrentam na tarde deste domingo (9), às 16h30 (de Brasília), na Arena das Dunas, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, na TV fechada.

Vindo de uma derrota no jogo passado, o Manaus está na zona de rebaixamento, ocupando a lanterna, com 10 pontos. Já o América-RN também perdeu na rodada anterior e ficou na 16ª posição, com 12 pontos.

Prováveis escalações

América-RN: Bruno, Luan Sales, Jean Pierre, Alan, João Lucas, Leonardo, Rodriguinho, Elvinho, Rafinha, Alvaro, Gabriel Silva. Técnico: Thiago Carvalho.

Manaus: João Guilherme; Lucas Mota, Luis Fernando, Bruno Bispo e Renan Luis; Gilson Alves, Tonini e Gustavinho; João Lucas, Klenisson e Franklin. Técnico: Altair Coimbra.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Manaus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?