América-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Após a derrota na final da Sul-Americana, Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (6) pelo Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Depois de perder o título da Copa Sul-Americana, o São Paulo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o América-MG nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Independência, pela 30ª rodada do Brasileirão. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Pressionado e abatido após a derrota para o Independiente del Valle na final da SulA por 2 a 0, o São Paulo busca a recuperação no torneio nacional para seguir na briga por uma vaga na Libertadores 2023.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni pode repetir a base da equipe que entrou em campo no último fim de semana.

Do outro lado, o América-MG, vem de vitória sobre o Ceará por 2 a 1 na última rodada, e busca emplacar o segundo triunfo consecutivo.

"Há um respeito muito grande de ambos os lados, mas eu acho que está na hora do América vencer o São Paulo. De uma forma ou de outra a gente vai enfrentar o São Paulo. É uma camisa muito forte, este ano nos deram muito trabalho e nós também demos muito trabalho ao São Paulo em todos os jogos", disse Vagner Mancini.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 12 vitórias, contra duas do América-MG, além de seis empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram em 2 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia; Alisson, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri.

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Conti e Danilo Avelar (Marlon, aos 261/2ºT); Lucas Kal, Juninho e Alê (Benítez, aos 42'/2ºT); Everaldo, Mastriani (Índio Ramírez, aos 41'/2ºT) e Aloísio.

Desfalques

São Paulo

Arboleda, Caio, Moreira e Gabriel Neves, machucados, estão fora, assim como Nikão, em transição física.

América-MG

Emmanuel Martínez, Carlos Alberto e Wellington Paulista, machucados, são desfalques certos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O América-MG é favorito contra o São Paulo nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,55 na vitória do Coelho, $ 3,20 no empate e $ 2,80 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,31 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,59 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes irão balançar as redes, pagando-se $ 1,96 caso positivo, e $ 1,76 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Independência – Belo Horizonte, MG

• Arbitragem: RAMON ABATTI (árbitro), THIAGGO AMERICANO e BRIGIDA CIRILO (assistentes), VINICIUS GOMES (quarto árbitro) e RODRIGO DALONSO (AVAR)