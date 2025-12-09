América-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa do Brasil sub-20 2025

América-MG e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h (de Brasília), no Estádio Independência, pela final da Copa do Brasil sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão da Copa do Brasil Sub-20, com quatro títulos, o São Paulo confirmou sua vaga na final da atual edição. O Tricolor goleou o Operário Atlético por 8 a 0 na primeira fase, superou o Grêmio por 2 a 1 no placar agregado nas oitavas de final, venceu o Fortaleza por 2 a 1 nas quartas e garantiu a classificação ao bater o Atlético-MG por 3 a 1 na semifinal.

Do outro lado, o América-MG busca o título inédito da competição. Em quatro confrontos disputados, o Coelho eliminou o Vila Nova por 1 a 0, avançou sobre o Vasco nos pênaltis por 4 a 1, venceu o Paysandu por 4 a 3 também nas penalidades e superou o IAPE por 6 a 2 no placar agregado.

América-MG sub-20: João Pedro, Hiago, Basile, Thallyson, Jhonatan Lima, Luis Henrique, Otávio Gonçalves, Julio César, Kaique, Kauan Cristtyan, Karlos.

São Paulo sub-20: João Pedro, Igor Felisberto, Isac Silva, Luis Osorio, Nicolas, Lucyan, Guilherme Reis, Matheus Ferreira, Djhordney, Gustavo Santana, Paulo Sérgio.

Desfalques

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 9 de dezembro de 2025

terça-feira, 9 de dezembro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis