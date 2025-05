América-MG x Paysandu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Paysandu se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming, além do aplicativo Kwai (confira a programação completa).

Após ser derrotado pelo Avaí por 3 a 0 e pelo Operário-PR por 1 a 0, o América-MG volta a campo em busca de reabilitação na Série B. Ocupando a 14ª posição com nove pontos, o Coelho pode se aproximar da zona de acesso em caso de vitória.

Do outro lado, o Paysandu tenta superar a perda do título estadual para o Remo nos pênaltis e foca novamente na Série B. Na última colocação da tabela, com apenas dois pontos, o time paraense vive a pressão da busca pela primeira vitória na competição. Em seis partidas, foram dois empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Mendes; Júlio, Potiguar, Lucão e Marlon; Miqueias, Cauan Barros e Figueiredo; Miguelito, Stênio e Willian Bigode.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edílson), Luan Freitas, Joaquín Novillo e PK (Reverson); Dudu Vieira, Pedro Delvalle e Marlon; Rossi, Borasi e Nicolas (Benítez).

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Ramón Martínez e Pedro Delvalle estão no DM, enquanto Matheus Vargas cumprirá suspensão.

Quando é?