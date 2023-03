América-MG x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Fluminense se enfrentam na tarde desta quinta-feira (30), às 15h (de Brasília), em Sete Lagoas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Na quinta posição do campeonato com 6 pontos, o América-MG vem de derrota e quer se recuperar na competição. Já o Internacional é o oitavo colocado, também com 6 pontos, porém com menor saldo de gols. O Colorado empatou na rodada passada.

Prováveis escalações

América-MG: Carlos Araujo, Jurandir, Paulo, Yago, Samuel Alves, Rodrigo Varanda, Renato, Yago, Breno Lemos, Julio e Rafa.

Fluminense: Cayo Fellipe, Abner, Freitas, Kayky Almeida, Joilson, Erick, Jefté, Arthur, João Neto, Agner e Justen.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

