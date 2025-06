América-MG x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (20), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do canal Desimpedidos no YouTube, além do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após golear o Vila Nova por 3 a 0 na última rodada, o América-MG tenta embalar sua segunda vitória consecutiva na Série B. Com 16 pontos conquistados e um aproveitamento de 44%, o Coelho ocupa a parte intermediária da tabela e busca subir na classificação.

Do outro lado, o Criciúma chega embalado por três vitórias consecutivas. Em 12º lugar, com 15 pontos, o Tigre está apenas um ponto atrás do América e mantém distância de cinco pontos para o Botafogo-SP, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

América-MG: Matheus Mendes; Júlio, Mariano e Lucão; Samuel, Felipe Amaral, Barros e Marlon; Fabinho, Willian Bigode e Figueiredo.

Criciúma: Alisson; Rodrigo, Luciano Castán e Zé Gabriel; Marcinho, Gui Lobo, Matheus Trindade e Luiz Felipe (Felipinho); Jhonata Robert e Diego Gonçalves; Nicolas.

Desfalques

América-MG

Miquéias cumprirá suspensão.

Criciúma

Marcelo Hermes está fora.

Que horas começa América-MG x Criciúma

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Classificação