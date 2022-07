América-MG busca aporte de R$ 150 milhões para se tornar SAF

Mineiros querem usar parte do dinheiro para pagar dívida, avaliada em R$ 90 milhões. Restante será investido no futebol

O América-MG conversa com três grupos distintos para a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) – as três propostas foram apresentadas ao Conselho Deliberativo para apreciação.

Os mineiros buscam um aporte na casa de R$ 150 milhões para negociação de parte de suas ações após a transformação em clube-empresa, conforme soube a GOAL.

Mais artigos abaixo

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O desejo é usar parte do valor para quitar a dívida do América-MG, avaliada em R$ 90 milhões, e o restante para investimento no futebol. O Coelho deseja montar um elenco ainda mais forte com a chegada de um investidor.

O América pretende negociar entre 40% e 49% das ações. O clube quer seguir como sócio majoritário do futebol e controlando as ações do departamento. A ideia é que os investidores consigam lucro sem a necessidade de atuar diariamente no esporte.