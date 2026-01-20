América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

América-MG e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre América-MG e Atlético-MG será transmitido pela TV Globo (apenas para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora), na TV aberta, do SportyNet, na TV fechada e no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Mineiro, com 50 títulos, o Atlético-MG ainda busca a primeira vitória na edição atual do torneio estadual. O Galo ocupa a terceira colocação do Grupo A, com três pontos, após empates por 1 a 1 com Betim e North, além de um empate sem gols diante do Tombense.

Já o América-MG vive bom início de Campeonato Mineiro. Líder do Grupo B, com sete pontos, o Coelho segue invicto na competição, com vitórias sobre o Athletic Club por 3 a 0 e sobre o Democrata por 1 a 0, além de empate por 1 a 1 com o Itabirito.

Atlético-MG: Éverson; Angelo Preciado, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi, Renan Lodi; Igor Gomes, Maycon, Gustavo Scarpa; Bernard, Dudu, Hulk.

América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Ricardo Silva, Emerson Santos, Artur; Felipe Amaral, Eduardo Person e Yago Souza; Gabriel Barros, Thauan Willians, Paulo Victor.

Desfalques

Atlético-MG

Lyanco e Ivan Román estão lesionados.

América-MG

Willian Bigode está machucado, enquanto Maguinho e Alê estão em transição física.

