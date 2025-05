América-MG x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming, além do aplicativo Kwai (confira a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos - com três derrotas e um empate -, o América-MG volta a campo pressionado por um resultado positivo. Atualmente, o Coelho ocupa a 14ª posição da Série B, com 10 pontos. Em oito partidas disputadas, soma três vitórias, um empate e quatro derrotas, com aproveitamento de 41%.

Já o Atlético-GO está em 12º lugar, com 11 pontos. A equipe vem de três empates consecutivos: 1 a 1 contra Cuiabá, Amazonas e Remo, além de um 0 a 0 com o Avaí. Antes disso, venceu o Novorizontino por 1 a 0.

Prováveis escalações

América-MG: M. Mendes; Mariano, Júlio, Lucão, Paulinho; Jhosefer, C. Barros, Diniz, Stenio; Bigode e Figueiredo.

Atlético-GO: Vladimir; Raí Ramos, Alix, Matheus Felipz e Conrado; Rhaldney, Willian Maranhão e Robert; William Pottker, Sandro Lima e Marcelinho.

Desfalques

América-MG

Não há desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?