Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Pressionado por quatro derrotas consecutivas na Série B, o América-MG volta a campo em busca de recuperação. Ocupando a 15ª colocação, com 20 pontos, o Coelho está a apenas um ponto da Ferroviária, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Athletico-PR está na parte intermediária da tabela, com 24 pontos. Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Furacão está a cinco pontos da Chapecoense, time que atualmente fecha a zona de acesso à Série A.

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão, Marlon; Felipe AMaral, C. Barros, Elizari; Labandeira, Miguelito, Arthur Sousa.

Athletico-PR: Santos; Aguirre, Belezi, Léo; Kauã Moras, Giuliano, Raul, Patrick; Mendoza, Zapelli, Alan Kardec.

Desfalques

América-MG

Cauan Barros e Kauã Diniz estão suspensos.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 27 de julho de 2025

domingo, 27 de julho de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Classificação

