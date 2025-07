América-MG x Athletic Club: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Athletic Club se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Na parte intermediária da tabela, com 20 pontos, o América-MG chega embalado por duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados na Série B. Já o Athletic Club, lanterna, com 12 pontos, busca a recuperação para deixar a zona de rebaixamento. Em 14 jogos, acumula quatro vitórias e 10 derrotas. Aproveitamento de 28%.

Mais artigos abaixo

América-MG: Jori, Raúl Cáceres, Conti, Éder, João Paulo, Zé Ricardo, Juninho Valoura, Rodriguinho, Gustavo, Carlos Alberto, Léo Passos .

Athletic Club: Pedro, Wallison, Danilo, Sidimar, Vinicius Silva, Diego Fumaça, Kadu, Michael Paulista, Willian Mococa, Douglas Santos, Rafhael Lucas.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Que horas começa América-MG x Athletic Club-MG

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Classificação