Amazonas x Vila Nova: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Vila Nova se enfrentam nesta domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 13ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa).

O Vila Nova iniciou bem o campeonato, mas vive seu momento de maior turbulência na Segundona até aqui. A equipe oscilou e perdeu suas quatro últimas partidas, credenciada à 11ª colocação, com 16 pontos. Em casa, a expectativa é de voltar a vencer.

Do outro lado, o Amazonas também não vive bom momento. O Amazonas ainda não engrenou no campeonato, e prova disso é a posição na tabela, em 18°, dentro da zona de rebaixamento, com apenas dez pontos. O time sabe luta para escalar colocações na classificação.

Prováveis escalações

Amazonas: Pedro Caracoci; Rafael Monteiro, Castrillón, Jackson e Fabiano; Robertinho, Matheus Blade, Larry Vásquez e Joaquín Torres; Luan Silva e Zabala. Técnico: Guilherme Alves.

Vila Nova: Halls; Elias, Walisson Maia, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Jean Mota e Bruno Xavier (Igor Henrique); André Luíz, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Luizinho Lopes.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques divulgados.

Vila Nova

Sem desfalques divulgados.

Quando é?