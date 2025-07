Amazonas x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Carlos Zamith; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 17ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três jogos, com um empate e duas derrotas nos últimos três jogos disputados, o Amazonas volta a campo pressionado pela vitória para se afastar da lanterna da Série B. Com 14 pontos, o time o time está a 18 pontos do Ferroviária, primeira equipe fora do Z-4.

Por outro lado, o Botafogo-SP, também com 18 pontos, está na zona de rebaixamento do número de derrotas ser superior ao do Ferroviária. Em 16 jogos, acumula quatro vitórias, seis empates e seis derrotas. Aproveitamento de 37%.

Amazonas: Pedro Caracoci; Akapo, Rafael Vitor, Bruno Ramires, Fabiano; Larry Vásquez, Domingos, Joaquín Torres, Kevin Ramírez; Diego Torres, Luan Silva.

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim, Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Sabit, Alejo; Jonathan Cafú, Robinho, Alexandre Jesus.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Carlos Eduardo e Leandro Maciel estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?

Data: domingo, 20 de julho de 2025

domingo, 20 de julho de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Carlos Zamith - Manaus, AM

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

AMA Outros BSP 1 0 Empate 1 Amazonas 0 - 1 Botafogo-SP

Botafogo-SP 0 - 1 Amazonas 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 0/2

Classificação

